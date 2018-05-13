Участник Евровидения от Украины «укусил» ведущую
Участник международного музыкального конкурса «Евровидение» от Украины Melovin «укусил» ведущую в ответ на её реплику о его линзах.
Видео с кадрами произошедшего опубликовано в Twitter.
Отмечается, что украинский конкурсант попытался укусить ведущую за плечо в ответ на её высказывание о том, что певец похож на вампира, так как он носит цветные линзы.
Ранее стало известно, что победительницей Евровидения стала представительница Израиля Нетта Барзилай, исполнившая песню «Игрушка».
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