Участник Евровидения от Украины «укусил» ведущую

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Участник международного музыкального конкурса «Евровидение» от Украины Melovin «укусил» ведущую в ответ на её реплику о его линзах.

Видео с кадрами произошедшего опубликовано в Twitter.

Отмечается, что украинский конкурсант попытался укусить ведущую за плечо в ответ на её высказывание о том, что певец похож на вампира, так как он носит цветные линзы.

Ранее стало известно, что победительницей Евровидения стала представительница Израиля Нетта Барзилай, исполнившая песню «Игрушка».

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