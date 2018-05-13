У участницы Евровидения из Великобритании во время выступления вырвали микрофон

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Неизвестный мужчина во время выступления участницы международного музыкального конкурса «Евровидение» из Великобритании SuRie поднялся на сцену и вырвал микрофон из рук исполнительницы.

Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что сотрудники охраны спустя несколько секунд смогли задержать молодого человека.

По данным издания, певица смогла закончить своё выступление.

Ранее сообщалось, что в Лиссабоне прошёл второй полуфинал Евровидения, по итогам которого участница из России Юлия Самойлова не прошла в следующий этап конкурса.

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