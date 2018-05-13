У участницы Евровидения из Великобритании во время выступления вырвали микрофон
Об этом сообщает The Telegraph.
The moment a protester stormed the stage at #Eurovision taking the microphone from the UK's SuRie https://t.co/IP3lp2HGtNpic.twitter.com/lsfUI5w9gr— The Telegraph (@Telegraph) 12 мая 2018 г.
Отмечается, что сотрудники охраны спустя несколько секунд смогли задержать молодого человека.
По данным издания, певица смогла закончить своё выступление.
Ранее сообщалось, что в Лиссабоне прошёл второй полуфинал Евровидения, по итогам которого участница из России Юлия Самойлова не прошла в следующий этап конкурса.