Агутин заявил, что на Евровидение стоило отправить более сильного вокалиста

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Исполнительница Юлия Самойлова очень храбрая певица, однако для достижения результата на песенный конкурс «Евровидение» надо было отправлять более сильного вокалиста. Об этом заявил певец Леонид Агутин.
Агутин заявил, что на Евровидение стоило отправить более сильного вокалиста
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Это сразу было понятно (что Россия не выйдет в финал. — RT). У Юлии очень хорошая душа, она замечательный человек, очень мужественный. Но если мы делаем благотворительную акцию, тогда не надо переживать, что мы никуда не прошли. Если мы хотим куда-то пройти, нужно было брать серьёзного вокалиста», — цитирует РИА Новости музыканта.

Он указал на то, что серьёзно воспринимать итоги Евровидения не нужно, потому что ежегодно в мире создаётся множество хороших композиций, однако на конкурс они не попадают.

Ранее в Лиссабоне прошёл второй полуфинал Евровидения, по итогам которого Самойлова не прошла в следующую стадию конкурса.

Певец Иосиф Кобзон прокомментировал ФАН песню Самойловой. 

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