Агутин заявил, что на Евровидение стоило отправить более сильного вокалиста
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«Это сразу было понятно (что Россия не выйдет в финал. — RT). У Юлии очень хорошая душа, она замечательный человек, очень мужественный. Но если мы делаем благотворительную акцию, тогда не надо переживать, что мы никуда не прошли. Если мы хотим куда-то пройти, нужно было брать серьёзного вокалиста», — цитирует РИА Новости музыканта.
Он указал на то, что серьёзно воспринимать итоги Евровидения не нужно, потому что ежегодно в мире создаётся множество хороших композиций, однако на конкурс они не попадают.
Ранее в Лиссабоне прошёл второй полуфинал Евровидения, по итогам которого Самойлова не прошла в следующую стадию конкурса.
Певец Иосиф Кобзон прокомментировал ФАН песню Самойловой.