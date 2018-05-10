Попасть в десятку: в Лиссабоне проходит второй полуфинал Евровидения

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Владимир Смирнов
В столице Португалии 10 мая определится вторая десятка финалистов песенного конкурса «Евровидение». Участниками этого этапа отбора станут исполнители из 18 стран, среди которых представительница России Юлия Самойлова с песней I Won’t Break («Меня не сломить»). RT ведёт текстовую трансляцию концерта в Лиссабоне.
Попасть в десятку: в Лиссабоне проходит второй полуфинал Евровидения
  • globallookpress.com
  • © Pedro Fiuza/ZUMAPRESS.com
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  • 10 мая 2018

    Фирменная скрипка Рыбака при нём, однако стоит отметить, что «Fairytale» была куда зажигательней трека «That's How You Write А Song»

    • Автор: Eurovision Song Contest

  • Российская исполнительница Юлия Самойлова с песней «I Won't Break» («Я не сломаюсь») выступит под шестым номером, а открывает программу представитель Норвегии белорусского происхождения и победитель Евровидения—2009 Александр Рыбак.

  • Во втором полуфинале выступят представители 18 стран — Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино, Дании, России, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Грузии, Польши, Мальты, Венгрии, Латвии, Швеции, Черногории, Словении и Украины.

  • Добрый вечер! RT начинает текстовую трансляцию песенного конкурса «Евровидение», который в 2018 году проходит в Лиссабоне благодаря победе португальского музыканта Салвадора Собрала на фестивале в Киеве.

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