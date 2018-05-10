Попасть в десятку: в Лиссабоне проходит второй полуфинал Евровидения

В столице Португалии 10 мая определится вторая десятка финалистов песенного конкурса «Евровидение». Участниками этого этапа отбора станут исполнители из 18 стран, среди которых представительница России Юлия Самойлова с песней I Won’t Break («Меня не сломить»). RT ведёт текстовую трансляцию концерта в Лиссабоне.

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