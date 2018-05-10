Попасть в десятку: в Лиссабоне проходит второй полуфинал Евровидения
- globallookpress.com
- © Pedro Fiuza/ZUMAPRESS.com
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10 мая 2018
Фирменная скрипка Рыбака при нём, однако стоит отметить, что «Fairytale» была куда зажигательней трека «That's How You Write А Song»
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Российская исполнительница Юлия Самойлова с песней «I Won't Break» («Я не сломаюсь») выступит под шестым номером, а открывает программу представитель Норвегии белорусского происхождения и победитель Евровидения—2009 Александр Рыбак.
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Во втором полуфинале выступят представители 18 стран — Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино, Дании, России, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Грузии, Польши, Мальты, Венгрии, Латвии, Швеции, Черногории, Словении и Украины.
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Добрый вечер! RT начинает текстовую трансляцию песенного конкурса «Евровидение», который в 2018 году проходит в Лиссабоне благодаря победе португальского музыканта Салвадора Собрала на фестивале в Киеве.