В Лиссабоне определилась первая десятка финалистов песенного конкурса «Евровидение»
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в финал попали представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы.
По данным агентства, всего на лиссабонской арене Altice вышли представители 19 стран.
Ранее в столице Португалии прошла церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение». За победу в нём будут бороться участники из 43 стран. Россию представляет певица Юлия Самойлова с песней I Won't Break.
Финал состоится 12 мая.