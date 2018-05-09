В Лиссабоне определилась первая десятка финалистов песенного конкурса «Евровидение»

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По итогам первого полуфинала музыкального состязания «Евровидение-2018», который прошёл в Лиссабоне, была определена первая десятка финалистов конкурса.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в финал попали представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы.

По данным агентства, всего на лиссабонской арене Altice вышли представители 19 стран.

Ранее в столице Португалии прошла церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение». За победу в нём будут бороться участники из 43 стран. Россию представляет певица Юлия Самойлова с песней I Won't Break.

Финал состоится 12 мая.

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