Феминистский гимн и немного оперы: 8 мая пройдёт первый полуфинал Евровидения

8 мая в Лиссабоне пройдёт первый полуфинал 63-го конкурса песни «Евровидение». На сцену выйдут представители 19 стран, в том числе несколько основных фаворитов — исполнители из Израиля, Эстонии и с Кипра. Увидеть выступление участницы от России Юлии Самойловой можно будет во время второго полуфинала в четверг, 10 мая. Певица под шестым номером исполнит песню I Won't Break. Финал состоится в субботу на расположенной на берегу реки Тежу «Алтис Арене».

Во вторник, 8 мая, в Лиссабоне состоится первый полуфинал 63-го конкурса песни «Евровидение». На сцене «Алтис Арены», расположенной на берегу реки Тежу, выступят представители 19 стран, определённых в результате жеребьёвки: Австрии, Албании, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Греции, Израиля, Исландии, Ирландии, Кипра, Литвы, Македонии, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Хорватии и Эстонии. Концерт с полуторачасовой задержкой покажет Первый канал.

10 мая, уже в ходе прямой трансляции, зрители увидят выступления 18 участников второго полуфинала, в том числе российской певицы Юлии Самойловой.

Финал конкурса состоится в субботу, 12 мая. В нём примут участие страны, вошедшие в число финалистов, хозяйка Евровидения Португалия (этот статус ей обеспечила победа Салвадора Собрала с песней Amar pelos dois в 2017 году), а также государства «Большой пятёрки», проходящие в финал автоматически (основатели и главные спонсоры конкурса — Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция).

Победитель будет определён в прямом эфире голосованием стран — участниц конкурса. Как и прежде, право голоса имеют и зрители, и члены жюри. Однако в этом году правила голосования претерпели небольшие изменения: влияние оценки одного судьи на общий показатель будет зависеть от оценки, которую он даст песне. То есть чем ниже балл судья ставит композиции, тем меньше влияния на общий показатель сможет оказать его голос.

Израильская певица Нетта Барзилай

Reuters

© Rafael Marchante

С 2018 года начал действовать и ряд других условий: в частности, теперь Европейский вещательный союз имеет право перенести Евровидение, если страна — хозяйка конкурса не соблюдает сроки его организации. Кроме того, организаторы должны проследить, чтобы все исполнители выступали вживую, а государства-участники обязаны отправлять на конкурс только тех артистов, которым разрешён въезд на территорию страны-хозяйки.

К слову, все эти пункты были включены в устав после проведения Евровидения-2017 в Киеве: тогда украинская сторона допустила задержки при подготовке мероприятия и не позволила выступить российской певице Юлии Самойловой. В результате на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины был наложен крупный штраф.

«Не милая баллада»

Юлия Самойлова, которая так и не попала на Евровидение в Киеве, представит Россию на песенном конкурсе в Лиссабоне. Она выступит с композицией I Won't Break («Я не сломаюсь»). Как ранее отмечала артистка, в этой песне речь идёт о ней самой.

Участница от России Юлия Самойлова

Reuters

© Pedro Nunes

«Изначально мне понравился её (песни. — RT) стиль: он ближе к той музыке, которую пишу я сама, в которой будет мой альбом. То есть это не милая баллада, как в прошлом году, а что-то более драйвовое, с напором. А когда мне прислали перевод текста, то вообще стало понятно, что авторы очень постарались и написали песню именно под меня», — рассказала певица ТАСС.

Над созданием композиции работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн, а постановкой номера занимался режиссёр Алексей Голубев.

Центральный элемент представления — напоминающее гору проекционное полотно, на которое выводятся различные изображения. Артистка находится на его вершине.

На сцену также выйдут три бэк-вокалиста и танцоры шоу-балета «Тодес» Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина. Дизайн костюмов конкурсантов от России придумала Анастасия Задорина.

Фавориты конкурса

В 2018 году от участия в мероприятии отказались Андорра, Босния и Герцеговина (оба государства — по финансовым причинам), Косово (по политическим соображениям), Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Словакия и Турция. Таким образом, в конкурсе будут состязаться 43 страны.

Представительница Эстонии Элина Нечаева

Reuters

© Rafael Marchante

Уже определены фавориты Евровидения. В рейтинге букмекеров в качестве наиболее вероятного кандидата на победу лидирует харизматичная израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy («Игрушка»). К слову, эта феминистская композиция уже вышла в тренды YouTube в нескольких странах.

Второе место в списке на данный момент занимает представительница Эстонии, певица русского, эстонского и чувашского происхождения Элина Нечаева с оперной композицией La Forza («Сила»). Замыкает тройку сильнейших норвежский певец и музыкант белорусского происхождения Александр Рыбак с композицией That's How You Write a Song («Вот так ты пишешь песню»). Он является победителем Евровидения-2009, которое проходило в Москве.

Согласно статистике, немало шансов на победу у кипрской поп-дивы Элени Фурейры (песня Fuego), французского дуэта Madame Monsieur, состоящего из вокалистки Эмили Сатт и продюсера Жан-Карла Люка (Mercy), а также у молодого чешского исполнителя Миколаса Йозефа (Lie to Me).

Россия в списке букмекеров в настоящее время находится на 27-й позиции.