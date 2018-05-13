Победительницей Евровидения стала конкурсантка из Израиля
Победительницей международного музыкального конкурса «Евровидение» стала представительница Израиля Нетта Барзилай, исполнившая песню «Игрушка».
Результаты голосования были объявлены в ночь на 13 мая на арене Altice в Лиссабоне.
The Winner of the 2018 #Eurovision Song Contest is ISRAEL! #ESC2018#AllAboardpic.twitter.com/Myre7yh3YV— Eurovision (@Eurovision) 12 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина во время выступления участницы Евровидения из Великобритании SuRie поднялся на сцену и вырвал микрофон из рук исполнительницы.
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