Победительницей Евровидения стала конкурсантка из Израиля

Победительницей международного музыкального конкурса «Евровидение» стала представительница Израиля Нетта Барзилай, исполнившая песню «Игрушка».

Результаты голосования были объявлены в ночь на 13 мая на арене Altice в Лиссабоне.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина во время выступления участницы Евровидения из Великобритании SuRie поднялся на сцену и вырвал микрофон из рук исполнительницы.