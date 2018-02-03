В Москве 3 февраля ожидается до -2 °С
В Москве в субботу, 3 февраля, ожидается до -2 °С, снегопад и переменная облачность. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Как отмечается, днём температура в столице составит от -2 до 0°С.
Ветер южный, 5—10 м/с.
Ранее сообщалось, что в выходные в Москве ожидается сильный снегопад.
При этом в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.
НСН передавала, что ночь на 23 января стала самой холодной с начала зимы в Москве.
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