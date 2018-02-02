В московском метро заявили о готовности к работе в условиях снегопада

Метрополитен Москвы написал на своей странице в Twitter о готовности служб подземки к работе в условиях снегопада.

«Службы мосметро готовы к усиленному режиму работы в связи с ожидаемым обильным снегопадом в Москве в это воскресенье. Пожалуйста, планируйте поездки с учётом погодных условий», — указывается в заявлении.

Службы #мосметро готовы к усиленному режиму работы в связи с ожидаемым обильным снегопадом в Москве в это воскресенье.

Пожалуйста, планируйте поездки с учетом погодных условий.

#Москва#снегопадpic.twitter.com/AYYdUCKlpE — Мосметро (@MoscowMetro) 2 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что в выходные в Москве ожидается сильный снегопад. При этом в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.

Интернет-издание «Сусанин» сообщало, что синоптики рассказали о погоде в Удмуртии в конце января — начале февраля.





