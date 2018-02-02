Джигарханяна выписали из больницы

Актёр и режиссёр Армен Джигарханян выписался из больницы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего труппой театра Джигарханяна Вячеслава Дьяченко, в настоящий момент артист находится дома.

«Армен Борисович находится дома и продолжается амбулаторное лечение, а мы его ждём с нетерпением в театре, где он ещё успеет поучаствовать в предпремьерном выпуске спектакля «Пигмалион». Премьерные показы пройдут 8 и 9 февраля», — сказал Дьяченко.

Ранее стало известно, что артист был доставлен в одну из московских больниц. Он был госпитализирован вскоре после того, как покинул медицинское учреждение после предыдущей госпитализации.

В декабре ФАН сообщало, что бывшей супруге Джигарханяна могут предъявить новые обвинения.