Источник сообщил о госпитализации Джигарханяна

Короткая ссылка
Актёр Армен Джигарханян госпитализирован. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник из ближайшего окружения артиста.

Отмечается, что Джигарханян находится в сознании. По сведениям источника, причиной госпитализации стали «осложнения с сердцем».

В ноябре СМИ со ссылкой на режиссёра Юрия Клепикова, «приближённого человека» актёра, сообщили, что Джигарханян госпитализирован.

Однако друг актёра опроверг данные сообщения.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119