Источник сообщил о госпитализации Джигарханяна
Актёр Армен Джигарханян госпитализирован. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник из ближайшего окружения артиста.
Отмечается, что Джигарханян находится в сознании. По сведениям источника, причиной госпитализации стали «осложнения с сердцем».
В ноябре СМИ со ссылкой на режиссёра Юрия Клепикова, «приближённого человека» актёра, сообщили, что Джигарханян госпитализирован.
Однако друг актёра опроверг данные сообщения.
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