Армен Джигарханян вновь госпитализирован
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«Армен Борисович был какое-то время в больнице, потом вышел и опять лег в больницу, чтобы продолжить лечение, но без скорой помощи. На данный момент он в больнице и продолжает лечение», — рассказал Дьяченко.
В то же время источник агентства в музыкальных кругах сообщил, что причиной госпитализации стал сердечный приступ.
«Армена Борисовича опять госпитализировали, но на этот раз с сердечным приступом, в бессознательном состоянии. Сейчас ему нужны покой и лечение», — заявил источник.
По его словам, скорую помощь вызвали после того, как Джигарханян посмотрел по телевидению программу с участием его бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской.
Ранее ФАН сообщало, что Цымбалюк-Романовской могут предъявить обвинения по новым уголовным статьям.