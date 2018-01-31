Армен Джигарханян вновь госпитализирован

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Актёр и режиссёр Армен Джигарханян доставлен в одну из московских больниц, передаёт ТАСС со ссылкой на заведующего труппой Московского драматического театра, представителя по связям с общественностью и СМИ Вячеслава Дьяченко.
Армен Джигарханян вновь госпитализирован
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya/Russian Look

«Армен Борисович был какое-то время в больнице, потом вышел и опять лег в больницу, чтобы продолжить лечение, но без скорой помощи. На данный момент он в больнице и продолжает лечение», — рассказал Дьяченко.

В то же время источник агентства в музыкальных кругах сообщил, что причиной госпитализации стал сердечный приступ.

«Армена Борисовича опять госпитализировали, но на этот раз с сердечным приступом, в бессознательном состоянии. Сейчас ему нужны покой и лечение», — заявил источник.

По его словам, скорую помощь вызвали после того, как Джигарханян посмотрел по телевидению программу с участием его бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской.

Ранее ФАН сообщало, что Цымбалюк-Романовской могут предъявить обвинения по новым уголовным статьям.

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