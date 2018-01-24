Джигарханяна выписали из больницы

Актёр и режиссёр Армен Джигарханян выписался из больницы, он чувствует себя нормально.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друга актёра Артура Согомоняна.

«Армен Борисович выписался. Сейчас он дома, чувствует себя нормально, возможно, в понедельник заедет в театр», — рассказал Согомонян.

Ранее стало известно о госпитализации Джигарханяна.

По данным источника, её причиной стали «осложнения с сердцем».