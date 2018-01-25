В Кремле не считают цензурой отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина»

Короткая ссылка
Кремль не считает отзыв прокатного удостоверения у британского фильма «Смерть Сталина» проявлением цензуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с тем, что это (отзыв прокатного удостоверения. — RT) — проявление цензуры», — цитирует РИА Новости Пескова.

Пресс-секретарь президента также отметил, что предложение о создании в России специального органа по выдаче прокатных удостоверений требует обсуждения.

«Есть инициатива, нужно её обсуждать. Другое дело — менять один орган на другой. Опять же — насколько это целесообразно, тоже можно обсуждать. Главное, что есть какие-то критерии, которые должны учитываться и соблюдаться в любой стране», — добавил он.

Ранее режиссёр фильма Армандо Ианнуччи прокомментировал ситуацию вокруг картины.

23 января Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у киноленты. 

Подробнее — в материале RT.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru