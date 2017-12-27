В парках Москвы откроют 65 лыжных трасс

В столичных парках откроют 14 катков и 65 лыжных трасс, сообщает НСН со ссылкой на официальный портал мэра Москвы.

Катки с искусственным льдом появятся в Битцевском лесу, Измайловском парке, парках «Москворецкий», «Тушинский», «Царицыно», а также в заказниках «Тёплый Стан», «Долина реки Сетунь», на территории Лосиного Острова.

Кроме того, в Кускове, парке «Царицыно» и Серебряном Бору заработают катки с естественным льдом.

До 9 января во всех парках будут проводить концерты, спортивные состязания, мастер-классы, викторины.

Ранее телеканал «360» сообщал, что российская фигуристка, депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая провела мастер-класс для школьников на катке на Красной площади в Москве.