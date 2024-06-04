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Врач Толмасова: абрикосы полезны для ЖКТ и сердца

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Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова рассказала, что абрикосы обладают рядом полезных свойств: улучшают зрение, продлевают молодость кожи, улучшают работу ЖКТ, сердца и сосудов.

В абрикосах содержится высокая концентрация природных органических пигментов, которые поддерживают иммунную систему организма и даже могут предотвращать опухолевые процессы, поделилась диетолог в разговоре с «Газетой.Ru».

Каротиноиды в этих фруктах защищают кожу от УФ-лучей, загрязнений окружающей среды и никотина.

«Кроме того, большое количество клетчатки и защитных биохимических соединений, содержащихся во фруктах, влияет на микробиоту кишечника», — добавила Толмасова.

Ранее главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала употреблять красное мясо не более двух раз в неделю.

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