Диетолог Стародубова: лучше употреблять красное мясо не более двух раз в неделю

Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что умеренное потребление красного мяса полезно для здоровья человека.

Продукт содержит полноценный по аминокислотному составу белок, железо и витамины группы В, сообщила она в разговоре с сайтом «Москва 24».

Здоровый человек может включать красное мясо в рацион в среднем до двух раз в неделю, при этом порция не должна превышать 100—150 г, отметила Стародубова.

По её словам, чрезмерное употребление красного мяса может привести к развитию хронических заболеваний — сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета второго типа, онкологии.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала людям с гастритом с осторожностью употреблять жвачку. Также, по её словам, не следует жевать её на голодный желудок.