Диетолог Соломатина посоветовала не жевать жвачку натощак

Диетолог Елена Соломатина посоветовала людям с гастритом с осторожностью употреблять жвачку. Также, по её словам, не следует жевать её на голодный желудок.

Во время жевания жвачки выделяются желудочный сок и определённые ферменты для переваривания пищи, объяснила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Если есть какая-то предрасположенность к гастритам, то соляная кислота желудочного сока будет повреждать стенки желудка», — объяснила Соломатина.

Особенную осторожность, по её словам, следует проявлять пациентам с хеликобактериозом, поскольку при истощении защитного слоя стенки желудка становятся более уязвимыми.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев рекомендовала не злоупотреблять сырниками для снижения риска развития диабета, ожирения и онкологии.