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Диетолог Ноев заявила о вреде регулярного употребления сырников

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев рекомендовала не злоупотреблять сырниками для исключения риска развития диабета, ожирения и онкологии.
Диетолог Ноев заявила о вреде регулярного употребления сырников
  • РИА Новости

«Длительное время считалось, что сырники — это чуть ли не диетическая пища, и они всегда были предусмотрены в санаториях, в больницах. Но в XXI веке стало понятно, что это не такое уж полезное блюдо», — заявила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, сырники содержат животные жиры с холестерином низкой плотности, муку тонкого помола с углеводами и много сахара.

«И вот это сочетание жиров и простых углеводов в сырнике вызывает очень большой риск ожирения, диабета, инсультов, инфарктов и атеросклероза. А корочка, получаемая за счёт обжарки на сковороде с маслом, увеличивает риск раковых опухолей», — заключила диетолог.

Ранее диетолог-нутрициолог, специалист по коррекции веса Анна Дробышева дала советы по составлению здорового завтрака.

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