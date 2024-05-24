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Диетолог Дробышева посоветовала не пить фруктовые соки на завтрак

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Диетолог-нутрициолог, специалист по коррекции веса Анна Дробышева дала советы по составлению здорового завтрака.
Диетолог Дробышева посоветовала не пить фруктовые соки на завтрак
  • Gettyimages.ru

«Чтобы биологические часы работали стабильно, планируйте утренний приём пищи в одно и то же время. Не рекомендую начинать день с простых углеводов — белый хлеб, хлопья с молоком, крупы быстрого приготовления, фруктовые соки и смузи, блины оставьте на перекус или вовсе уберите из рациона», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, для завтрака не подходят и бутерброды с сыром, маслом или колбасой.

Больше всего на завтрак подходят блюда из яиц, каши, овощные оладьи.

Ранее врач — эндокринолог-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина дала рекомендации по рациону питания для профилактики инсульта.

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