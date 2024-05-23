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Врач Чуракина рассказала о питании для профилактики инсульта

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Врач эндокринолог-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина дала рекомендации по рациону питания для профилактики инсульта.
Врач Чуракина рассказала о питании для профилактики инсульта
  • Gettyimages.ru

«Рекомендовано ежедневное употребление разных фруктов и овощей в количестве около 500—600 г, поскольку эта группа продуктов содержит витамины, минералы и антиоксиданты, а также большое количество клетчатки, которая помогает снизить всасывание холестерина», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, также следует ограничить потребление соли до 5 г в сутки, исключить избыточное потребление простых углеводов.

«Конечно, необходимо вовсе исключить употребление алкоголя: безопасной его дозы не существует», — сказала Чуракина.

Кроме того, необходимо заниматься умеренной физической активностью не менее 150—300 минут в неделю, заключила врач.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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