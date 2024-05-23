Врач Чуракина рассказала о питании для профилактики инсульта
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«Рекомендовано ежедневное употребление разных фруктов и овощей в количестве около 500—600 г, поскольку эта группа продуктов содержит витамины, минералы и антиоксиданты, а также большое количество клетчатки, которая помогает снизить всасывание холестерина», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, также следует ограничить потребление соли до 5 г в сутки, исключить избыточное потребление простых углеводов.
«Конечно, необходимо вовсе исключить употребление алкоголя: безопасной его дозы не существует», — сказала Чуракина.
Кроме того, необходимо заниматься умеренной физической активностью не менее 150—300 минут в неделю, заключила врач.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.