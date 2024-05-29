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Диетолог Семирядов рассказал о способах не набрать вес после похудения

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Превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам Дмитрий Семирядов рассказал, как не набрать вес после похудения.
Диетолог Семирядов рассказал о способах не набрать вес после похудения
  • Gettyimages.ru

«Это и есть основная причина, почему люди набирают вес обратно, — чувство голода не по потребностям. Ты уже похудел, а есть хочешь так, как будто твой лишний вес до сих пор с тобой. Так происходит не у всех, но почти у всех. Каков же выход? Разумеется, тратить больше — это единственный вариант удержать вес», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, аппетит может расти и на фоне дефицитных состояний по витаминам, минералам или белку.

Как считает эксперт, важно ограничить или исключить доступ в домашних условиях к так называемым «триггерным» продуктам, то есть таким, перед которыми трудно устоять. В частности, это сладости.

«Ешьте мясо вместо сосисок или котлет, рыбу вместо рыбных полуфабрикатов, морепродукты вместо крабовых палочек, фрукты и ягоды вместо питья соков, ешьте овощи вместо смузи — так вы добьётесь лучшего насыщения», — добавил Семирядов.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о пользе мяты для здоровья.

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