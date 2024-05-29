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Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах мяты

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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе мяты для здоровья.
Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах мяты
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«У мяты приятный, освежающий вкус. Поскольку она обладает бактерицидными свойствами, её часто добавляют в средства для полоскания», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

По словам специалиста, мяту применяют при гингивитах, стоматитах, повреждении слизистой оболочки полости рта.

Мятный чай полезен при бессоннице, так как обладает успокаивающим действием.

Также мята оказывает благотворное действие на сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечный тракт.

«Кроме того, мята обладает желчегонным действием, улучшает пищеварение, помогает при несварениях, метеоризме», — заключила эксперт.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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