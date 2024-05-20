Диетолог Белоусова: нут и соя не могут полностью заменить мясо

Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова предупредила, что никакие бобовые, в том числе нут и соя, не могут считаться полноценной заменой мясу.

Для того, чтобы белок, содержащийся в нуте, усваивался, его необходимо сочетать с продуктами животного происхождения, то есть с мясом, объяснила нутрициолог в интервью Радио Sputnik.

«Поэтому в Средней Азии, например, самостоятельные блюда из нута не готовят, его добавляют к чему-то ещё. Классический праздничный плов обязательно делают с нутом», — отметила Белоусова.

Она также посоветовала не сочетать нут с молочными продуктами, поскольку в нём содержатся вещества, замедляющие усвоение кальция.

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