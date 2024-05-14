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Диетолог Журавлёва рассказала о полезных свойствах квашеной капусты

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Диетолог Полина Журавлёва рассказала, какими полезными свойствами обладает квашеная капуста.
Диетолог Журавлёва рассказала о полезных свойствах квашеной капусты
  • Gettyimages.ru
  • © Madeleine_Steinbach

«Квашеная капуста, бесспорно, диетический продукт. Она содержит всего 23 ккал на 100 г. В ней очень много кальция, натрия, цинка, тиамина. Также она содержит фосфор, железо и важные витамины — С, К, В4, Е, В9 и В6», — заявила Журавлёва в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как отметила эксперт, благодаря ферментации, которой подвергается капуста при приготовлении, появляются полезные бактерии, способствующие правильной работе кишечника.

«В квашеной капусте очень много антиоксидантов и других растительных соединений. Они останавливают хронические воспаления и поддерживают клетки здоровыми», — сказала Журавлёва.

Она добавила, что вместе с тем в квашеной капусте много соли.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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