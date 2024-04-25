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Психотерапевт Крашкина рассказала о влиянии стресса на аппетит

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Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, как стресс влияет на аппетит.
Психотерапевт Крашкина рассказала о влиянии стресса на аппетит
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

«Человек заедает стресс по различным причинам, связанным с физиологией и психологией организма. Одна из них — выработка гормона кортизола. Стресс вызывает увеличение выработки кортизола, что может приводить к увеличению аппетита и желанию употреблять высококалорийную пищу», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, в периоды стресса организм также может стремиться запастись энергией. Как считает Крашкина, могут быть замешаны и психологические аспекты, к примеру, компенсация негативных эмоций.

Ранее нутрициолог, специалист по психосоматике Марина Косенкова рассказала об особенностях питания во время стресса.

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