Нутрициолог Косенкова дала советы по питанию во время стресса

Нутрициолог, специалист по психосоматике Марина Косенкова рассказала об особенностях питания во время стресса.

«Необходимо включить в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, ферментов, а также пищу, которая может спровоцировать выработку серотонина, дофамина и эндорфина», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Также, по словам специалиста, важны продукты с большим содержанием магния для защиты центральной нервной системы и продукты с витамином В, которые отвечают за стимулирование когнитивной активности.

По мнению Косенковой, в рацион стоит добавить куркуму, тёмный шоколад, отруби, инжир, зелёные овощи, цитрусовые.

«Важно помнить, что сладости помогают поднять настроение временно. Обилие глюкозы в крови провоцирует резкие скачки настроения, приводит к зависимости от сахара и мешает нервной системе противостоять стрессу», — заключила нутрициолог.

Ранее диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов назвал продукты с высоким содержанием магния.