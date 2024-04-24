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Диетолог Шпак: рефид поможет разогнать метаболизм на диете

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Врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак посоветовала людям на диете при замедлении темпов ухода веса применять так называемый рефид и объяснила, чем он отличается от читмила.
Диетолог Шпак: рефид поможет разогнать метаболизм на диете
  • Gettyimages.ru

Читмил представляет собой однократное употребление вредной еды, содержащей быстрые углеводы. Этот приём помогает худеющему найти в себе силы для продолжения диеты, поделилась она в интервью Радио Sputnik.

В отличие от читмила, рефид предполагает употребление продуктов, содержащих сложные углеводы, таких как каши, макароны, картофель. Он длится от одного до четырёх дней.

Таким образом человек может избавиться от чувства голода на диете и ускорить метаболизм, который часто замедляется в условиях длительного дефицита калорий, объяснила Шпак.

Она также предупредила, что рефид не рекомендуется использовать на ранних стадиях диеты.

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