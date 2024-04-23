Диетолог Садыгова заявила о связи продолжительности сна с похудением

Врач-диетолог, гастроэнтеролог группы компаний BestDoctor Шафаг Садыгова рассказала о взаимосвязи качества и продолжительности сна с похудением.

«С физиологической точки зрения недостаток сна, его плохое качество либо полное отсутствие могут повлечь нарушение процессов синтеза и секреции различных гормонов. Так, развитию ожирения может способствовать дисбаланс двух основных гормонов — лептина, который подавляет аппетит, а также грелина, который повышает аппетит», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, дефицит сна может привести к нарушению метаболизма глюкозы, что опосредованно повлияет на развитие сахарного диабета.

По словам Садыговой, похудению способствует качественный сон.

Чтобы его нормализовать, не стоит перед сном работать или убираться по дому.

«Ещё одно: комнату лучше за несколько часов проветрить. Как правило, в душной комнате хуже спится, увеличивается потоотделение», — заключила специалист.

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