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Нутрициолог Попкова: при стрессе в рационе нужны продукты с витаминами B и D

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Нутрициолог, wellness-эксперт Biogena Ирина Попкова рассказала, что рациональный и сбалансированный рацион способствует снижению эмоционального напряжения.
Нутрициолог Попкова: при стрессе в рационе нужны продукты с витаминами B и D
  • Gettyimages.ru

В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт посоветовала выдерживать пищевые паузы в 3,5—4 часа для поддержания хорошего уровня метаболизма и высокой работоспособности.

«Питание должно быть разнообразным — содержать все группы макронутриентов: белков, жиров и углеводов», — отметила нутрициолог.

Попкова также сообщила, что для профилактики стресса важно добавить в рацион продукты, которые содержат: витамины группы B (говяжья, свиная и куриная печень), витамин D (рыба жирных сортов, сливочное масло, яичный желток), коэнзим Q10 (субпродукты и мясо) и L-триптофан (сыр, творог, молоко, яйца).

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.

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