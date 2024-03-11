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Стало известно, какие блины предпочитают готовить россияне

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Аналитики «Яндекса» провели анализ поисковых запросов со словами «блины» и «блинчики», которые жители крупных городов задавали на прошлогодней Масленичной неделе. Таким образом удалось выяснить, как россияне готовят блины и с чем их едят.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Выяснилось, что жители российских мегаполисов пекут блины в основном на молоке, кефире и воде. При этом в запросах встречаются «минералка» и даже «пиво».

Муку пользователи используют разную, не только пшеничную, но и рисовую, манную, гречневую, кокосовую и миндальную.

Среди начинок лидируют мясо, творог и сыр. Далее следуют икра, ветчина, грибы и красная рыба.

Ранее ведущий детский гастроэнтеролог, педиатр «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Маркова дала рекомендации по добавкам к блинам для детей.

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