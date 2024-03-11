Стало известно, какие блины предпочитают готовить россияне
Об этом пишет «Газета.Ru».
Выяснилось, что жители российских мегаполисов пекут блины в основном на молоке, кефире и воде. При этом в запросах встречаются «минералка» и даже «пиво».
Муку пользователи используют разную, не только пшеничную, но и рисовую, манную, гречневую, кокосовую и миндальную.
Среди начинок лидируют мясо, творог и сыр. Далее следуют икра, ветчина, грибы и красная рыба.
Ранее ведущий детский гастроэнтеролог, педиатр «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Маркова дала рекомендации по добавкам к блинам для детей.