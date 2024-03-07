Диетолог Бобровский предложил на праздники дарить фрукты вместо шоколада
«В результате неправильного воспитания у ребёнка возникает некий якорь, и сладость воспринимается как поощрение: за пятёрку или другие достижения, на праздник», — объяснил специалист в интервью Радио Sputnik.
В качестве альтернативы диетолог предложил фруктовую корзину.
Фрукты гораздо полезнее шоколада, в них содержатся витамины и микроэлементы для здоровья кожи и хорошего пищеварения, отметил он.
«А главное, это профилактика авитаминоза, особенно в весеннее время, и хороший внешний вид» — заключил Бобровский.
Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рекомендовала исключить из своего рациона сахарозаменители.