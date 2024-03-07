Диетолог Бобровский предложил на праздники дарить фрукты вместо шоколада

Кандидат медицинских наук врач-диетолог Андрей Бобровский выразил мнение, что конфеты, преподнесённые в качестве подарка на 8 Марта, — это вредный стереотип, заложенный в детстве, который имеет негативные последствия.

«В результате неправильного воспитания у ребёнка возникает некий якорь, и сладость воспринимается как поощрение: за пятёрку или другие достижения, на праздник», — объяснил специалист в интервью Радио Sputnik.

В качестве альтернативы диетолог предложил фруктовую корзину.

Фрукты гораздо полезнее шоколада, в них содержатся витамины и микроэлементы для здоровья кожи и хорошего пищеварения, отметил он.

«А главное, это профилактика авитаминоза, особенно в весеннее время, и хороший внешний вид» — заключил Бобровский.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рекомендовала исключить из своего рациона сахарозаменители.