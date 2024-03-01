Диетолог Михалёва: есть до 30 г шоколада в день полезно для здоровья

Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рассказала, что шоколад — это мощный антиоксидант, который крайне полезен для организма.

«В шоколаде содержатся антиоксиданты, которые защищают организм от хронического системного воспаления и от онкологических заболеваний», — поделилась диетолог с РИАМО.

Также, по словам врача, шоколад содержит магний и калий, которые полезны для сердца, сосудов, мышечной и костной систем организма.

Она посоветовала употреблять шоколад ежедневно в небольших количествах — от 10 до 30 г в день.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рекомендовала исключить из своего рациона сахарозаменители.