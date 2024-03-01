Диетолог Михалёва: есть до 30 г шоколада в день полезно для здоровья
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«В шоколаде содержатся антиоксиданты, которые защищают организм от хронического системного воспаления и от онкологических заболеваний», — поделилась диетолог с РИАМО.
Также, по словам врача, шоколад содержит магний и калий, которые полезны для сердца, сосудов, мышечной и костной систем организма.
Она посоветовала употреблять шоколад ежедневно в небольших количествах — от 10 до 30 г в день.
Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рекомендовала исключить из своего рациона сахарозаменители.