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Врач Фирсова назвала брокколи хорошим источником витамина C и клетчатки

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Интегративный врач гинеколог-эндокринолог, эксперт компании SOLGAR Наталья Фирсова рекомендовала добавить в рацион брокколи, так как она является хорошим источником витамина C и клетчатки.
Врач Фирсова назвала брокколи хорошим источником витамина C и клетчатки
  • Gettyimages.ru

«Доступный картофель является богатым источником калия и витамина C. А морковь богата бета-каротином, который является провитамином (биохимическим предшественником витамина) А. Она также содержит витамины C и К», — добавила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист отметила, что зимой необходимо обратить внимание на определённые витамины и минералы, чтобы поддерживать здоровье.

«В частности, витамин D. Когда солнечного света становится меньше, организм может не получать достаточно витамина D. Он важен для здоровья костей, иммунной системы и общего физического благополучия. Можно получить витамин D из пищи, такой как рыба, яичные желтки и некоторые молочные продукты, или принимать специальные витаминные добавки ежедневно после завтрака», — заключила Фирсова.

Ранее врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова предупредила, что некоторые продукты не следует есть на завтрак во избежание негативных последствий для здоровья.

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