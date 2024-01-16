Врач Павлова развеяла миф об омолаживающих свойствах костного бульона

Кандидат медицинских наук врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что утверждение о том, что костный бульон способен омолаживать кожу, а также полезен для лечения суставов и наращивания мышечной массы, не более чем заблуждение.

«Очередное модное средство, которому приписывают свойства, которых оно не имеет», — заявила врач в интервью Радио Sputnik.

По её словам, коллаген, который поступает в организм с костным бульоном, не будет направлен напрямую в кожу, суставы или мышцы. Аминокислоты, на которые он расщепится в желудке, распределятся в соответствии с потребностями организма.

Кроме того, употребление этого продукта опасно для людей с подагрой и мочекаменной болезнью, а также со склонностью к гипертонии, отметила Павлова. К тому же такой продукт достаточно калориен, добавила она.

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