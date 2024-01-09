Врач Новикова посоветовала не превышать суточную норму соли

Эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова напомнила о важности умеренного потребления соли.

Чрезмерное потребление продукта влечёт множество патологий, среди которых инфаркт миокарда, поделилась она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Врач напомнила, что норма потребления соли для взрослого человека — 5 г в день, то есть около одной чайной ложки. По её словам, около 80% нормы организм получает из «скрытых» источников, к которым относятся обработанные пищевые продукты: хлеб, печенье, выпечка, колбасы, сыры, чипсы, консервы.

Новикова посоветовала учитывать приправы с содержанием соли при приготовлении пищи.

«Проще использовать отдельные ингредиенты: петрушку, укроп, сельдерей, куркуму. Тогда вероятность пересолить будет меньше, и пища будет более здоровой», — добавила врач.

Ранее врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разарёнова предупредила, что плавленый сыр существенно отличается от натурального по своему составу.