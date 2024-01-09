Психолог Игонина рассказала, как пережить начало рабочих будней

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина предупредила, что резкий переход к насыщенным рабочим будням после отдыха может сопровождаться стрессом и внутренним эмоциональным сопротивлением.

«Для того, чтобы адаптироваться к будням, не стоит сразу требовать от себя больших результатов и свершений», — посоветовала психолог в беседе с РИАМО.

По её словам, можно продлить ощущение праздника: сделать себе подарок, сходить в театр или на каток.

Она также порекомендовала начать строить планы на год.

«Подумайте о карьере, творческой или личностной самореализации, о семье и детях. Главное — постараться отбросить негативные мысли и начать действовать», — заключила Игонина.

Ранее заведующий кафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа доцент Владимир Шляпников выразил мнение, что загадывать желания на Новый год полезно.