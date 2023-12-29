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Психолог Шляпников назвал полезным загадывание желаний на Новый год

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Заведующий кафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа, доцент Владимир Шляпников выразил мнение, что загадывать желания на Новый год полезно.
Психолог Шляпников назвал полезным загадывание желаний на Новый год
  • Gettyimages.ru

«Считается, что Новый год — это хорошее время для того, чтобы подвести итоги прошлого года и что-то спланировать на будущее. И в этом смысле загадывание желаний — это очень хороший способ фокусировки на своих целях, ценностях и ожиданиях от будущего», — заявил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, это помогает лучше понять себя и свои желания.

Как отметил Шляпников, даже если загаданное не сбудется, это всё равно окажется полезным, так как появится «лишний повод для самоанализа».

«С точки зрения психолога, загадывание желаний и возвращение к ним — это как раз очень хороший повод проанализировать, что было сделано, что хочется сделать, задуматься о себе, о своих целях», — добавил эксперт.

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