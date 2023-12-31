Врач Каприн призвал отказаться от копчёных продуктов, чтобы снизить риск рака
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Его слова приводит «Российская газета».
Каприн рекомендовал отказаться или снизить количество потребляемой копчёной, острой и жирной пищи. Врач добавил, что именно эти категории продуктов приводят к существенному увеличению риска развития онкологических заболеваний желудка и кишечника.
Онколог посоветовал добавить в рацион больше овощей и фруктов.
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