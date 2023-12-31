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Врач Каприн призвал отказаться от копчёных продуктов, чтобы снизить риск рака

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Главный онколог Министерства здравоохранения России академик РАН Андрей Каприн призвал отказаться или уменьшить до минимального уровня потребление копчёных продуктов, чтобы снизить риск возникновения рака желудка и кишечника.
Врач Каприн призвал отказаться от копчёных продуктов, чтобы снизить риск рака
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит «Российская газета».

Каприн рекомендовал отказаться или снизить количество потребляемой копчёной, острой и жирной пищи. Врач добавил, что именно эти категории продуктов приводят к существенному увеличению риска развития онкологических заболеваний желудка и кишечника.

Онколог посоветовал добавить в рацион больше овощей и фруктов.

Ранее россиянам разъяснили в беседе с RT, как правильно хранить хлеб, а также какие хлебницы и из каких материалов помогут сохранить свежесть изделий на более длительный срок.

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