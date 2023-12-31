Врач Каприн призвал отказаться от копчёных продуктов, чтобы снизить риск рака

Главный онколог Министерства здравоохранения России академик РАН Андрей Каприн призвал отказаться или уменьшить до минимального уровня потребление копчёных продуктов, чтобы снизить риск возникновения рака желудка и кишечника.

Его слова приводит «Российская газета».

Каприн рекомендовал отказаться или снизить количество потребляемой копчёной, острой и жирной пищи. Врач добавил, что именно эти категории продуктов приводят к существенному увеличению риска развития онкологических заболеваний желудка и кишечника.

Онколог посоветовал добавить в рацион больше овощей и фруктов.

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