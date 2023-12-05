Диетолог Мухина: заливная рыба богата жирными кислотами и коллагеном

Врач-диетолог, косметолог Марият Мухина заявила, что популярная новогодняя закуска — заливная рыба — обладает целым рядом полезных свойств.

В блюде содержатся витамины А, В, С, D, РР, кальций, йод, магний, фосфор, марганец, калий, бром и железо, поделилась диетолог в разговоре с Life.ru.

Кроме того, рыба богата омега-3 и жирными кислотами, которые улучшают работу нейронов, липидный обмен, активируют когнитивные функции головного мозга, отметила Мухина. Также, по её словам, эта закуска является источником коллагена.

«Количество витамина А увеличивается дополнительным украшением в виде моркови, нарезанной дольками. Также блюдо содержит витамин С, который необходим для усвоения коллагена: его содержат дольки лимона», — добавила она.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.