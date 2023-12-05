Диетолог Мухина: заливная рыба богата жирными кислотами и коллагеном
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В блюде содержатся витамины А, В, С, D, РР, кальций, йод, магний, фосфор, марганец, калий, бром и железо, поделилась диетолог в разговоре с Life.ru.
Кроме того, рыба богата омега-3 и жирными кислотами, которые улучшают работу нейронов, липидный обмен, активируют когнитивные функции головного мозга, отметила Мухина. Также, по её словам, эта закуска является источником коллагена.
«Количество витамина А увеличивается дополнительным украшением в виде моркови, нарезанной дольками. Также блюдо содержит витамин С, который необходим для усвоения коллагена: его содержат дольки лимона», — добавила она.
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