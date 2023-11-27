Диетолог Редина: людям с непереносимостью глютена стоит отказаться от хлеба

Диетолог Ольга Редина рассказала, что людям с некоторыми заболеваниями лучше отказаться от употребления хлеба.

Хлеб нельзя есть людям с непереносимостью глютена, аллергией на пшеницу, а также при сахарном диабете, сообщила она в беседе с «Вечерней Москвой».

«А ржаной хлеб не стоит употреблять в пищу при гастритах, язвенной болезни желудка, заболеваниях печени и желчного пузыря», — отметила Редина.

Также диетолог напомнила, что в некоторые виды хлеба кладут различные добавки, усилители вкуса и ароматизаторы, что может негативно влиять на здоровье.

Специалист выразила мнение, что от хлеба можно вовсе отказаться. Источником углеводов могут быть зерновые каши, овощи, фрукты, орехи.

«А если вы планируете отказаться от хлеба, потому что следите за фигурой, то замените его хлебцами», — добавила диетолог.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.