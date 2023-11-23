Технолог Ершова посоветовала не есть старое варенье из-за риска отравления
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Старое варенье может быть поражено плесенью, объяснила она в разговоре с Life.ru.
«Если изменился цвет или вкус старого варенья, его также нельзя использовать, так как в нём вовсю могут размножаться патогенные организмы вроде бактерий или иных грибков, которые грозят сильным пищевым отравлением», — предупредила Ершова.
Особенно это касается варенья из ягод с косточками, из которых со временем выделяется синильная кислота. Хранить такое варенье можно не более 6—8 месяцев, добавила эксперт.
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