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Технолог Ершова посоветовала не есть старое варенье из-за риска отравления

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Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова предупредила, что употребление старого варенья может нанести серьёзный вред здоровью.
Технолог Ершова посоветовала не есть старое варенье из-за риска отравления
  • Gettyimages.ru

Старое варенье может быть поражено плесенью, объяснила она в разговоре с Life.ru.

«Если изменился цвет или вкус старого варенья, его также нельзя использовать, так как в нём вовсю могут размножаться патогенные организмы вроде бактерий или иных грибков, которые грозят сильным пищевым отравлением», — предупредила Ершова.

Особенно это касается варенья из ягод с косточками, из которых со временем выделяется синильная кислота. Хранить такое варенье можно не более 6—8 месяцев, добавила эксперт.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.

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