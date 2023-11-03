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Диетолог Ивашкевич посоветовала учитывать калорийность при выборе фастфуда

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Семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич выразила мнение, что вред от фастфуда можно снизить, если соблюдать некоторые правила.
Диетолог Ивашкевич посоветовала учитывать калорийность при выборе фастфуда
  • Gettyimages.ru
  • © romaset

Следует обращать внимание на внешний вид и состав блюд, по возможности избегая тех, что содержат большое количество красителей, консервантов, ароматизаторов и соли, поделилась она в беседе с сайтом kp.ru.

Также диетолог посоветовала отдавать предпочтение блюдам с наибольшим количеством белка и меньшим количеством быстрых углеводов (сахар, белая мука) и жира.

Также, по её словам, важен способ приготовления. Самый вредный фастфуд — тот, что зажарен, сделан во фритюре (кипящем масле), напоминает врач. Поэтому стоит отдать предпочтение пище, приготовленной на гриле.

У фастфуда, как правило, очень высокая калорийность, что повышает риск ожирения. При этом вполне реально найти блюда с меньшим количеством сахара и жира, добавила Ивашкевич.

Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому большинство россиян (57%) заявили, что испытывают трудности, связанные с эмоциональным перееданием.

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