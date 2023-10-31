Большинство россиян признались в эмоциональном переедании

Согласно новому исследованию, большинство россиян (57%) заявили, что испытывают трудности, связанные с эмоциональным перееданием.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Из указанного числа опрошенных 28% едят, чтобы справиться со стрессом, 20% с помощью перекуса понижают уровень тревоги, 18% снимают напряжение и усталость, 14% — от скуки, 11% — из-за неуверенности в себе, 10% таким образом справляются с обидой, 9% — грустью, 7% — волнением, 5% — радостью, 4% — стыдом.

Выбирая, чем заедать стресс, 42% респондентов предпочли сладкое, 29% — мучные и кондитерские изделия, 15% — фрукты, по 13% — чипсы, мясо и рыбу, 12% едят фастфуд, 10% — сладкие напитки и 8% — овощи.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с газетой «Известия» заявил, что яйца могут быть полезны при умеренном потреблении.