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Большинство россиян признались в эмоциональном переедании

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Согласно новому исследованию, большинство россиян (57%) заявили, что испытывают трудности, связанные с эмоциональным перееданием.
Большинство россиян признались в эмоциональном переедании
  • Gettyimages.ru
  • © damircudic

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Из указанного числа опрошенных 28% едят, чтобы справиться со стрессом, 20% с помощью перекуса понижают уровень тревоги, 18% снимают напряжение и усталость, 14% — от скуки, 11% — из-за неуверенности в себе, 10% таким образом справляются с обидой, 9% — грустью, 7% — волнением, 5% — радостью, 4% — стыдом.

Выбирая, чем заедать стресс, 42% респондентов предпочли сладкое, 29% — мучные и кондитерские изделия, 15% — фрукты, по 13% — чипсы, мясо и рыбу, 12% едят фастфуд, 10% — сладкие напитки и 8% — овощи.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с газетой «Известия» заявил, что яйца могут быть полезны при умеренном потреблении.

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