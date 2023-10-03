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Врач Соломатина посоветовала отказаться от мучного для сохранения здоровья

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что отказ от изделий из белой муки поможет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения печени, диабета второго типа и др.
Врач Соломатина посоветовала отказаться от мучного для сохранения здоровья
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К продукции из такой муки относятся белый хлеб, булки, печенье и макароны из мягких сортов пшеницы, объяснила она в беседе с «Москвой 24».

В продукции из муки высшего сорта содержится очень много сахара и быстрых углеводов, отметила Соломатина.

По её словам, после употребления мучного повышается уровень глюкозы в крови, может появиться лишний вес, начинает формироваться инсулинорезистентность, а затем и диабет.

«Глюкоза станет повреждать сосуды, туда будет устремляться холестерин», — заключила диетолог.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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