Диетолог Белюга: сезонные продукты помогут укрепить иммунитет в осенний период

Диетолог, консультант FITKIT Евгения Белюга рассказала, что осенью, когда наступает период сезонных заболеваний, важно следить за рационом и правильно питаться.

Прежде всего стоит обратить внимание на сезонные продукты, поскольку в них содержится много полезных микронутриентов, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

Помидоры и огурцы можно заменить тыквой, которая богата клетчаткой, витаминами C и A или кабачками, в которых содержатся витамины группы В, A и E, железо, магний и цинк.

Из блюд диетолог посоветовала овощные супы, а из напитков — травяные чаи, в которых есть витамины и антиоксиданты, способные поддержать иммунитет в период холодов. В чай можно добавлять лимон, а также ягоды шиповника или облепиху для укрепления иммунитета.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».