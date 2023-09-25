Диетолог Белюга: сезонные продукты помогут укрепить иммунитет в осенний период
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Прежде всего стоит обратить внимание на сезонные продукты, поскольку в них содержится много полезных микронутриентов, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».
Помидоры и огурцы можно заменить тыквой, которая богата клетчаткой, витаминами C и A или кабачками, в которых содержатся витамины группы В, A и E, железо, магний и цинк.
Из блюд диетолог посоветовала овощные супы, а из напитков — травяные чаи, в которых есть витамины и антиоксиданты, способные поддержать иммунитет в период холодов. В чай можно добавлять лимон, а также ягоды шиповника или облепиху для укрепления иммунитета.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».