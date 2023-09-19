Врач Иванникова: пожилым следует ограничить потребление грибов при болезнях ЖКТ

Руководитель клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова посоветовала пожилым людям с осторожностью употреблять грибы, особенно при наличии заболеваний ЖКТ.

Основными противопоказаниями к употреблению грибов являются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, а также болезни печени, почек и артериальная гипертензия (повышенное давление крови), сообщила врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Иванникова назвала допустимый объём порции, которая не навредит людям в возрасте — 100—150 гр.

Она посоветовала не жарить грибы, а употреблять их в варёном, тушёном или запечённом виде. Солёные и маринованные грибы, по её словам, следует серьёзно ограничить, так как избыток соли и консервантов способствует повышению артериального давления, а уксус вреден для пищеварительного тракта.

Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова в интервью «Радио 1» выразила мнение, что тяга к сладкому может свидетельствовать о нехватке различных нутриентов.