Врач Иванникова: пожилым следует ограничить потребление грибов при болезнях ЖКТ
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Основными противопоказаниями к употреблению грибов являются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, а также болезни печени, почек и артериальная гипертензия (повышенное давление крови), сообщила врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Иванникова назвала допустимый объём порции, которая не навредит людям в возрасте — 100—150 гр.
Она посоветовала не жарить грибы, а употреблять их в варёном, тушёном или запечённом виде. Солёные и маринованные грибы, по её словам, следует серьёзно ограничить, так как избыток соли и консервантов способствует повышению артериального давления, а уксус вреден для пищеварительного тракта.
Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова в интервью «Радио 1» выразила мнение, что тяга к сладкому может свидетельствовать о нехватке различных нутриентов.