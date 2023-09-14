Диетолог Соломатина: в свёкле, сельдерее и капусте больше всего клетчатки
- Gettyimages.ru
«Из овощей больше всего богаты пищевыми волокнами свёкла и морковь в сыром виде, сельдерей и капуста», — отметила она в разговоре с «Москвой 24».
По словам диетолога, среди сухофруктов — это чернослив, курага и инжир. Также пищевые волокна можно получить из бобовых, зерновых, зелени и ягод.
Клетчатка выводит из организма радионуклиды, излишки сахара, холестерина, соли тяжёлых металлов, подчеркнула Соломатина.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что любое варенье само по себе содержит много сахара, но важно и то, из каких именно фруктов и ягод оно сделано.