Диетолог Соломатина: в свёкле, сельдерее и капусте больше всего клетчатки

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила овощи, в которых содержится наибольшее количество клетчатки. В их числе свёкла, сельдерей, капуста и морковь.

«Из овощей больше всего богаты пищевыми волокнами свёкла и морковь в сыром виде, сельдерей и капуста», — отметила она в разговоре с «Москвой 24».

По словам диетолога, среди сухофруктов — это чернослив, курага и инжир. Также пищевые волокна можно получить из бобовых, зерновых, зелени и ягод.

Клетчатка выводит из организма радионуклиды, излишки сахара, холестерина, соли тяжёлых металлов, подчеркнула Соломатина.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что любое варенье само по себе содержит много сахара, но важно и то, из каких именно фруктов и ягод оно сделано.