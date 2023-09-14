Диетолог Габдулхакова: растительные масла холодного отжима полезны для организма
- РИА Новости
«При рафинировании масло теряет все свои полезные свойства, в нём остаются только омега-6 жирные кислоты, которые в большом количестве вредны для организма», — уточнила она в беседе с газетой «Известия».
При этом всё равно не рекомендуется жарить на маслах холодного отжима, так как при нагревании образуются вредные вещества, из-за чего в организме происходят воспалительные процессы, отметила специалист.
Масло холодного отжима диетолог рекомендовала добавлять в салат, кашу, готовые супы, смузи, протеиновые коктейли, кофе, чай или какао.
Много полезных микроэлементов также в сливочном и топлёном маслах, отметила Габдулхакова.
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