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Нутрициолог Ковылкина рассказала о правилах здорового рациона для школьника

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Нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, что рацион школьника должен включать все пищевые группы для насыщения и обеспечения детского организма необходимыми элементами.

Это должны быть такие продукты, как крупы, цельнозерновые макароны и хлеб, бобовые, мясо, птица, рыба, фрукты, овощи, ягоды, молочные и кисломолочные продукты, объяснила специалист в беседе с РИАМО.

«Это основа, которая хорошо насыщает и обеспечивает организм витаминами, минералами и микроэлементами», — отметила Ковылкина.

Она также посоветовала родителям не заставлять ребёнка доедать через силу, а также не делать из еды награду, так как это может негативно повлиять на отношения к еде впоследствии.

Ранее специалисты Минздрава Удмуртии по случаю Недели продвижения здорового образа жизни среди детей, которая проходит в России с 28 августа по 3 сентября, дали рекомендации по сохранению здоровья школьников в течение учебного года.

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